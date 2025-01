"Niemcy mieli przechowywać więźniów"...

Język determinuje nasz sposób myślenia o rzeczywistości, a więc determinuje w pewnym stopniu naszą rzeczywistość. Przechowywać to można węgiel na zimę albo ziemniaki w piwnicy. Ludzi to się przetrzymuje. Ci s-------e traktowali Polaków przedmiotowo, więc dlaczego my mamy czynić to samo w warstwie językowej?