A to jest bardzo ciekawe.... Czemu sądy każą płacić Marcinkiewiczowi alimenty tej swojej Izabel? Co to za jakieś archaiczne prawo? Co to za ingerowanie w sferę finansową mężczyzny? Jak nowoczesność, to nowoczesność. Niech silna i niezależna kobieta sama na siebie zarabia.