Czy ktoś inteligętny odpowie mi w końcu co ma największy wpływ na klimat na ziemi?

Wiem że trudno wam w to będzie uwierzyć bez pomocy psychoanalityka ale to jest to wielkie żółte "coś" na niebie. Dam wam na początek taka podpowiedź obrazkową. Jeżeli dalej nie dajecie rady zgadnąć to proponuje wprowadzic do diety psychotropy np. "Laxigen". Pomoże rozwiązać wasze problemy z zaparciem faktów.