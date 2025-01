Lata temu ja randomek wlasnie tutaj pisalem, ze to jedyna i realna metoda zmuszenia Putina do negocjacji tak jak to zreszta zrobil Regan i wykonczyl ZSRR.

Problem byl taki, ze idiota Biden wrecz mowil do oil industry, ze my was nie potrzebujemy, za pare lat znikniecie itd. a MBS (arabia)wielki przyjaciel Trumpa, nawet nie odbieral jego telefonow!

a potem w panice zaczal kupowac rope od Wenezueli czy prawie kompletnie oproznil amerykanskie strateg. Pokaż całość