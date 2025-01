W tym głównie z atomu. Energetyki jądrowej, którą Francja budowała i rozwijała od dziesiątek lat. Można się rozejść.

Wszystko fajnie do czasu aż jest tani uran z Nigeru.

W Polsce nie ma na to czasu, atom na poziomie francuskim to rok 2050 i to najwcześniej, przydałoby się jeszcze pokopać trochę węgla. Może jakaś nowa odkryweczka węgla brunatnego? Może jakaś nowa kopalnia w zagłębiu lubelskim? W dolnośląskim też chyba trochę węgla zostało? Serio, Pokaż całość