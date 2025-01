No to się facet dorobił. Nie dość, że za niezapięte pasy mandat dostanie, to i zapewne skończy się odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych! Jak gość wytrzeźwieje (o ile kiedykolwiek trzeźwieje), to uśmieje się jak Jaś Fasola. A co do matki z dziećmi ... takich twardych facetów właśnie lubią kobiety. A nie jakieś pluszowe misie, niepijące i niepalące!