Nie chodzi o to, by zachęcać Władimira Putina, by usiadł do rozmów pokojowych, ale o to, jak sprawić, by to on o nie prosił - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda w Davos. Dodał, że wojna w Ukrainie to nie konflikt lokalny, a globalny i dlatego wymaga globalnych rozwiązań.