Wy nawet nie wiecie, czemu tego Sutryyka topią w gó...e.

Otóż to jest człowiek wyniesiony do władzy przez deweloperów. Zainwestowali w niego. Miał się odwdzięczyć korzystnymi decyzjami, które przekształcają w planach ogólnych tereny rolne na budowlane. Tylko, że on jest taki tępy, że nie wie, że TO OD NIEGO NIE ZALEŻY! i nie może się wywiązać teraz z obietnic. Dlatego się okazało nagle ze "ma problem z dyplomem". A to dopiero początek Pokaż całość