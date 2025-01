Gdyby dali ludziom magazyny za darmo, to by wyszło prawie 2 razy efektywniej. Gdyby dopłacali 50%, to by wyszło 4 razy efektywniej i byłby rozproszony system magazynowania w celu wypłaszczenia krzywej kaczki. No ale kto by zarobił jakby jeszcze na dodatek zmienili przepisy tak, że możliwe byłoby ładowanie magazynów w okresie nadwyżek i sprzedawanie w okresie niedoborów?