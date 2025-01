Oni na tych SORach mają taki z-------l, że nie mają czasu na badania - jeśli ktoś oddycha i kontaktuje, to znaczy, że nadaje się do wypisania do domu. Jak mój dziadek trzykrotnie w ciągu tygodnia, po kilku godzinach pod kroplówką. Za trzecim razem dopiero, pod moimi naciskami, zrobili mu badania i wyszedł udar i anemia...

W tamtym czasie już zaczynałem godzić się na pożegnanie dziadka, a dzisiaj, rok od tamtej przygody, dziadek Pokaż całość