Pracuje w szpitalu ostatnio do ciężkiego pacjenta przyszedł ksiądz. Po pewnym czasie zawieźliśmy pacjenta na oddział i po jakiejś godzinie przylazł drugi ksiądz (myślał że pacjent jest jeszcze na sorze). Mówię do niego : ale ten pacjent już był przez innego księdza "ogarnięty". A on mi odpowiada że tamten tylko spowiedzi udzielił xD



I ja se tak myślę kurła to teraz do każdego "zlecenia" inny ksiądz musi przyjść... A ja zawsze żyłem