Unia Europejska już dawno przestała być konkurencją dla USA i Chin, pozostaje tylko kwestia jak bardzo będziemy w tyle. No ale że rządzą w UE szury no to będą dalej szli w ten obłęd i udawanie świętszego niż się jest. Będziemy przymuszani do ekologicznych rozwiązań, będziemy za to płacić, firmy będą podlegać jeszcze większym regulaciom i będzie się żyło "lepiej".