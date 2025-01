Najlepsza jest reakcja polityków koalicji rządzącej że Stanowski to trol nie warto go brać poważnie nie ma sensu nawet o nim wspominać itp. to pokazuje jaki oni mają stosunek do nas przecież każdy z nas może zebrać 100000 podpisów i być kandydatem a oni robią wrażenie że tylko oni elita narodu może startować