3 średnie krajowe dla lekarza to standard w cywilizowanym świecie, więc nie wiem o co kręcić aferę. Tylko u nas wszyscy oczekują najwyższej jakości za wypłatę jak dla kasjera w biedrze. I myślą że jak natworzą pseudolekarzy z zawodówek to będą leczeni za miskę ryżu.