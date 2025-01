Do obecnych miliarderów pewnie doszło, że gdy umrą to cały zgromadzony przeolbrzymi kapitał jaki zgromadzili to się im rozpłynie i będzie ich czekać tylko wieczna nicość, więc zdesperowani liczą na to że AI im pomoże nie dopuścić do tego aby kopnęli w kalendarz. Może Trump też na to liczy?