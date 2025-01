Rozmawiałem niedawno z młodym ogarniętym Ukraińcem w Polsce, pracuje u nas na dość dobrym stanowisku, pytany o Ukrainę nie mówił o wojnie tylko o korupcji, że to jest najgorsze, a tych co łapią to fikcja, maks zabiorą kasę, wywalą ze stanowiska, nikt nie idzie siedzieć, sądy nie funkcjonują. Nazywają to zawody wędkarskie, łapią rybę i wypuszczają rybę.