Co zrobi9ł? Nic nie zrobił, a już tym bardziej nie dla Polski.

Po prostu jako Polak znalazł cos czym może uderzyć w Ukrainę, co robi od 3 lat AFD.

Jeszcze jakiś miałoby to sens, jakby wypowiedział to po niemiecku, a tak jest to kolejny Polak który gada o ekshumacji.