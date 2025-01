Jak komuś się nudzi to niech napisze skargę do nich, że podczas zakupów jakaś osoba podeszła do was z pytaniem "czy trzeba PANU w czymś pomóc" i że płakałoś w domu całą noc, bo ktoś po wyglądzie ocenia płeć i czy takie u nich standardy panują, bo w ich leksykonie jest napisane zupełnie coś innego i dlaczego ranią ludzi w tak straszny sposób.