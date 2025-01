Pisałem to już dawno, że my powielamy błędy Niemców. Nikt nie wyciąga wniosków z tego co się tam dzieje z dużym wyprzedzeniem przed nami. Nie mamy planu na wykorzystanie prądu z paneli, gdy jest nadprodukcja, a Niemcy jakiś pomysł mają, bo chcą w przyszłości produkować z nadwyżek wodór, a później go spalać, jak spada produkcja prądu z paneli i wiatru.