Co za chory kraj, nie mają jeszcze zarzutów, ale na zapas daje im się kryszę, że włos im z głowy nie spadnie i są wolni od odpowiedzialności. To co robił Bajden w ostatnich dniach to skandal, brakowało jeszcze by sekundę przed końcem nie wydał parę miliardów pieniędzy podatnika na Zeleńskiego.