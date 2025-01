Więzienie ma być resocjalizacją, dać nie wiem jakiś zawód, zajęcie osobom osadzonym.

Misiu kolorowy, wiezienie ma byc karą za popelnione przestepstwo.Resocjalizacja to sprawa wtorna, istotna tylko i wylacznie dlatego, zeby przestepca nie wrocil do spoleczenstwa w stanie gorszym niz je opuscil. Nie zmienia to faktu tego, ze wiezienie ma byc wiezieniem.