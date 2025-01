Czasem gdzieś widzę/słyszę ludzi jak się odgrażają co oni powiedzą swojemu szefowi, pracodawcy. Często są to wielcy napinacze, samce alfa, silnoręcy, wyszczekane typiary full tipsy czarne kudły, baby jagi. A jak przychodzi co do czego to mu słodzą żeby się podlizać i skaczą jak pieski preriowe. Nie potrafią skończyć pracy o 16 i wyjść jak kodeks przewiduje tylko p------ą za plecami.