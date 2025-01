Znowu lament o demografię.

Nikt nie może zrozumieć, że ludzie nie chcą mieć dzieci? Nie mówię, że wszyscy, ale nie powinno się naciskać na tych co nie chcą mieć. Dziecko to nie zabawka, to nie zwierzątko do wstawiania na insta. Wymaga funduszy, czasu, opieni, i nie ma zmiłuj, że jestem zmęczony po pracy.

Dwa, co zauważyłem, żeby mieć dzieci trzeba mieć z kim je zrobić. I nie mam na myśli tyutaj retoryki