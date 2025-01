ale dwójmyślenie wykopków

Pokaż całość

to nie wykopki dwójmyślą tylko stosują lewacką logikę w praktyce, lewactwo (nie mylić z lewicą) jakoś nie widzi problemu z wciskaniem kobiet na dobrze płatne stanowiska, nawet jak wolny rynek stanowi inaczej, no ale jak równe obowiązki to nagle kwik.To niech państwo się zdecyduje czy wszyscy są równi czy k---a jednak nie, a jak jednak nie to za każdy dodatkowy obowiązek jednej grupy powinien być