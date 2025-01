Abstrahując od śmiecia złodzieja:

-Ktoś musi się chyba nauczyć zamykać bramę

-Do tego czujki od alarmu na zewnątrz, można by było skierować do wewnątrz żeby nie łapały nic spoza posesji.

-No i obowiązkowa lampa na taką samą czujkę, tylko że od frontu.



Przy tego typu śmieciach ludzkich trzeba robić jak największy raban, żeby bydło się obsrało, bo "hurr durr g---o ludzkie to też człowiek omujborze nie możesz mu wpieprzyć czy strzelać Pokaż całość