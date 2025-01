Jak informowała policja, dwulatek oddalił się wówczas z nieogrodzonej posesji, wykorzystując chwilową nieuwagę domowników.

Ku@#$a, kto zostawia 2 letnie dziecko bez jakiejkolwiek opieki! Sam mam dziecko w podobnym wieku i w życiu by mi nie przyszło żeby go samemu zostawić na minutę nawet a on sobie po prostu opuścił posesję. To kiedy oni do uja się zorientowali że małego nie ma w domu? jak się flaszka skończyła i trzeba było dzieciaka wysłać