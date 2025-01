Jeszcze większą głupotą niż obowiązkowe napiwki jest dodatkowa opłata za grupę powyżej 6 osób przy stoliku.

Po twoim komentarzu czuję się jak Janusz. Ja jak przyprowadzam więcej niż 10 osób do resteracji to negocjuję zniżkę. Nieważnie czy prywatnie, czy służbowa i niejednokrotnie inne dodatkowe bonusy od właściciela czy managera z ich inicjatywy za przyprowadzenie do nich ludzi.