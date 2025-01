Powtarzam to od roku. Należy zablokować Jasionke na 24 h żeby dać ukraińskim partnerom do myślenia. Takie proste. Niestety nasze elity polityczne są wasalami USA i nigdy się na to nie zdecydują. Ukraińcy to wschodnia dzicz. Co prawda mniejsza od Rosji ale jednak dzicz. Oni nie rozumieją dyplomaci tylko siłę. I tak nalezy ich traktować.