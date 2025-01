W MKOLu siedzi jeszcze pisowska ekipa. Problem był taki, że jak Orlen uciął te zbędne i nieperpektywiczne sponsoringi (i słusznie bo po co marnować forsę) to pisowski komendant z MKOL zaczął piszczeć, że nie będzie kasy dla uznanych sportowców. Wszystko byłoby spoko gdyby nie to, że cała pisowska ekipa nadal ma tam zarobki wywalone w kosmos... Nitras robi porządki z pisowskimi karierowiczami to zaczynają stękać i kręcić.



No i oczywiście Dudu się Pokaż całość