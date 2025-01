Przecież to dęte było. Prawnik który miał sporządzić umowę ma zarzuty o działanie na niekorzyść spółki. Kiedy to zarząd decyduje nie prawnik. To co chce kupić spółka to jej sprawa prawnik tylko przygotowuje technicznie umowę.



Oni szukali kasety. Bo sa obawy że Gerald Birgfellner ma inne nagrania Kaczyńskiego.

Teraz Kaczyński jest wezwany tylko że Albo odmówi składania zeznań albo nie odmówi. Jak odmówi to jedynym powodem może być stwierdzenie że naraziło by Pokaż całość