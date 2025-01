Macie jasny dowód że ten rząd (zresztą jak poprzedni), siedzi w kieszeni u deweloperów. Portal z cenami to nie, po co to komu. Ale żeby przelać pieniądze podatników do kasty deweloperskiej to aż przebierają nogami. Teraz jeszcze tylko grzeją rynek żeby beton za bardzo nie spadł, ale jak będzie po prezydenckich, to z niczyją opinią się nie będą już liczyć. Szkoda, że ten naród lubi być tak bardzo ruchany.