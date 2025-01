Taktyka PO kłamać kłamać i nie uwierzycie kłamać!

Czy my Polacy nie zasługujemy na polityków którzy są patriotami walczącymi na każdym kroku o nas i Polskę? Po pierwsze musi odpaść to czerwone lewicowe coś! Nastepnie ten z pis a najlepiej by wygrał czlowiek nie związany z żadną partią polityczną!