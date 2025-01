W wyniku zmienionych wycen właściciele ponoszą znaczące straty, a ich odwołania są kierowane do Ministerstwa Infrastruktury. Do czasu ich rozpatrzenia działki formalnie pozostają w rękach mieszkańców, co wiąże się z absurdalnymi konsekwencjami, jak konieczność płacenia podatków za tereny, które są zajęte przez nową drogę.

no to jak to teren właścicieli no to mogą to zaorać, wprowadzić opłaty i zrobić co tam chcą