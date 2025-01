Tldr. Firma adbud danuta ciach (celowo z małej) zajmująca się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi odmawia mi dostępu do dokumentów, kłamie na temat umowy zawartej z firmą Tom Instal na wymianę pionów cieplej oraz zimnej wody, która rzekomo ma nie obejmować rozłożenia zabudowy pionów, wysyła agresywnego inspektora budowlanego w postaci Pana Teodora, który ma za zadanie przez swoja agresje i krzyki wymusić na mnie podpis, w celu zalegalizowania nielegalnego działania wbrew wcześniej zawartej umowie. Dodatkowo firma adbud o wymusza na firmie Tom Instal nie informowanie mnie kiedy remont będzie przeprowadzany w mojej klatce mimo kilkukrotnego kontaktu z mojej strony. Do dnia dzisiejszego firma adbud nie odpowiada na moje wezwania do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji do dnia dzisiejszego milcząc.

Drodzy Wykopowicze ale od początku. Parę lat temu kupiłem mieszkanie na jednym z łódzkich osiedli z lat 90. Jest to mieszkanie z „drugiej ręki” które postanowiłem wyremontować pod siebie za resztę życiowych oszczędności, co by mi się w nim mieszkało przyjemnie. Pewnego dnia kiedy zbierałem się do pracy zobaczyłem ze z kranu leci woda w kolorze w----y. Od razu zszedłem na dół, żeby zobaczyć czy nic na tablicy ogłoszeń nie jest napisane o jakiś remontach wodociągowych w Łodzi. Ku mojemu zdziwieniu okazało się ze w bloku będą wymieniali piony wody cieplej oraz zimnej. Niestety żadnej wcześniejszej informacji nie otrzymałem (tak ważną sprawę jaką jest wymiana pionów powinna być chociaż telefonicznie przekazywana, ale na tamten moment nie wiedziałem jeszcze z jak głębokim PRLem w postaci firmy adbud danuta ciach mam do czynienia). Pomysłem k---a mac dopiero co remontowałem cale mieszkanie ale no cóż trzeba to trzeba. Umówiłem się z „inspektorem budowlanym” Panem Teodorem Dynowskim który już przez telefon wydal się osoba co najmniej nieprofesjonalną oraz kierownikiem budowy jak mniemam Panem Tomaszem Patury (niestety nigdy się nie przedstawił). Przed spotkaniem poprosiłem jeszcze moja partnerkę o towarzyszenie mi podczas tej rozmowy. Już wtedy wiedziałem ze coś jest na rzeczy nie wiedziałem jeszcze jak bardzo się nie myliłem.

Podczas spotkania z wyżej wymienionymi Panami mieliśmy omówić szczegóły remontu przeprowadzonego w moim mieszkaniu i jak mniemam wymianę pionów przy jak najmniejszym uszkadzaniu mojego mieszkania. Na rozmowie Pan Teodor na wstępie zaczął zachowywać się agresywnie w stosunku do nas. Cały czas krzyczał wymachiwał rękami cytował przepisy których totalnie nie rozumie, albo nie chciał rozumieć. Na każde moje pytanie doprecyzowujące co będzie się działo krzyczał „jak to nie wiem i jak się nie zgodzę będę płacił”. Praktycznie część o płaceniu za ewentualne szkody w przypadku braku mojej zgody pod dokumentem (pierwotnie dokument był dokumentem in blanco bez żadnych pieczątek czy podpisu) była powtarzana co kilka sekund (prawdopodobnie miało to skłonić mnie do podpisu, a dodam ze mieszkam wśród samych starszych osób i taka technika na pewno zadziała na starsze osoby, które pod tak presja agresywnego człowieka się ugięły). Oczywiście grzecznie odparłem obu panom, że zgadzam się na wymianę pionów (bardzo ważne podczas tej rozmowy powtórzyłem to co najmniej 5 krotnie i w późniejszej wymianie mailowej przewinęło się to kilkukrotnie - będzie to później bardzo ważne) bo nie mogę się nie zgodzić ( takie jest prawo) jednak nie zgadzam się na własnoręczne usuniecie zabudowy (bo czym miał bym to zrobić nożem i widelcem, na dobra ekipę remontowa czeka się miesiącami ) Pan Inspektora zaczął być jeszcze bardziej chamski butny i agresywny w nasza stronę

W pewnym momencie moja partnerka zadała mu pytanie czy aby nie jest pod wpływem jakiś substancji bo jego zachowanie jest co najmniej nieprofesjonalne i czujemy się zagrożeni, że zaraz się na nas rzuci. Po tych słowach postanowiłem dłużej nie czekać i wyprosiłem Pana Teodora z mieszkania. Zostaliśmy jedynie z Panem Tomaszem. Na moje pytanie czy dobrze rozumiem ze mam na swój koszt rozłożyć zabudowę w mieszkaniu Pan Tomasz z lekkim uśmieszkiem (no bo przecież wiedział jaka ofertę składa i jaką umowę podpisał) odparł, że oczywiście i on nic nie będzie usuwał bo mu za to nie płacą (xD) i jak nie usunę to oznacza,że nie godzę się na remont i wyszedł.

Poniżej obydwa świstki ( tak nazywam dokumenty inblanco) przekazane przez „Inspektora budowlanego”



Byłem w szoku ale nie straciłem czujności i żadnej dokumentacji nie podpisałem niezwłocznie natomiast zadzwoniłem do mojego mecenasa oraz poprosiłem firmę adbud już mailowo o wszystkie dokumenty czyli pierwotnie były to uchwała dotycząca wymiany pionów, regulamin wspólnoty, regulamin porządku, prac remontowych.

Niestety nie otrzymałem ich w komplecie i niezwłocznie poprosiłem o dosłanie mi pełnej dokumentacji oraz niestety na tego maila otrzymałem już odpowiedz negatywna/pozytywna ale kiedy ureguluje „zaległy” czynsz

Tutaj małe wtrącenie zanim napiszecie dobrze mu tak nie płacił, otóż już w 2022 roku napisałem maila do firmy adbud z prośbą o wyjaśnienie mojego salda i od tamtej pory do dnia tego maila nie otrzymałem ZADNEJ informacji ani telefonicznej ani mailowej odnośnie a jak się później okaże musiałem się o pełne saldo mojego lokalu upominać aż 4 razy.

Mimo tego żaden zarządca nieruchomości nie ma prawa odmówić właścicielowi mieszkania nawet w przypadku nie opłacenia przez niego czynszu PELNEJ dokumentacji ponieważ zgodnie z ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910, dalej: uwl). W art. 29 ust. 3 uwl wskazano, że właścicielom lokali przysługuje prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz niewydanie dokumentów jest ścigane z kk zgodnie z Art. 276. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wtedy już wiedziałem, że znajdę tam duże kwiatki.

Od razu poprosiłem swojego mecenasa który zajmował się sprawa żeby oficjalnie nadal listem poleconym prośbę o brakujące dokumenty (wytłumaczył mi na konsultacji, że nie maja najmniejszego prawa odmawiać mi udostępniania dokumentów w ŻADNEJ sytuacji)

W miedzy czasie kilkukrotnie zapytałem Pana Tomasza o to kiedy ten remont będzie wykonywany, nie otrzymałem przez ten czas żadnej informacji. Jak się później okazało było to na wyraźne życzenie firmy adbud która zabroniła informowania mnie o czymkolwiek, gdyż jak Pan Tomasz powiedział w rozmowie telefonicznej jestem niepokorny i poszedłem do prawnika (xD) informacje otrzymałem dopiero w momencie rozpoczęcia remontu kiedy nie miałem nawet szansy bycia na mieszkaniu (niestety obecnie pracuje w kilku miastach w Polsce i w swoim mieszkaniu czasami nocuje w weekendy). Z tego co mi wiadomo inni sąsiedzi otrzymali taka informacje 2 tygodnie przed planowanym remontem.

Pełną dokumentacji otrzymałem dopiero po kilkukrotnej interwencji mailowej z mojej strony oraz 2 listownych upomnieniach przez mojego mecenasa.

Zwróćcie uwagę również na daty gdyż w tym przypadku liczył się również czas do końca remontu a firma adbud prawdopodobnie celowo nie chciała udostępnić pełnej dokumentacji przed zakończeniem remontu żebym się nie wtrącał i nie popsuł im „biznesu” Wtedy wszystko stało się jasne w umowie zawartej przez firme adbud z firma Tom Instal jasno na 1 miejscu jest napisane, że zabudowy będą usuwane w ramach umowy, koszty za usuniecie tych zabudów są w kosztach remontu pokrywanych z funduszu remontowego (chodziło prawdopodobnie o zmuszenie mieszkańców do własnoręcznego rozłożenie zabudowy w celu uniknięcia późniejszego postępowania odszkodowawczego w tytułu zniszczeń podczas remontu bo w sadzie powiedzą, że to przecież oni nic nie ruszali i sami mieszkańcy sobie te zabudowy rozłożyli)

Dodatkowo w miedzy czasie cały czas pojawiał się „brak” mojej zgody na wymianę pionów który wielokrotnie wybrzmiewał ze strony firmy adbudu. Jednak niezwłocznie po otrzymaniu pełnej dokumentacji (oraz kilkukrotnie wcześniej jak i przy pierwszej rozmowie) napisałem ostatecznego maila z wyraźną zgoda (nie wiem czy można wyraźniej to napisać) w temacie wymiany pionów. Niestety to kłamstwo przewija się do dzisiaj.

Po tym mailu otrzymałem takie oto pismo ( zwróćcie uwagę na piękną interpretacje prawna przepisów)

Na której odpisałem zgodnie z prawda i prawem