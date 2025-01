Mega afera. Nawrocki zastanawia się czy to co się dzieje teraz w lasach państwowych to nie jest czasem doprowadzenie do sytuacji w której lasy państwowe można będzie sprywatyzować.

Ciekaw jestem dlaczego na x dodający film obcięli ten film i jak barany nie ogarniajace nawet tego fragmenciku zareagują.