Ciekawe co myśli taki 13-letni Szwed, jak się urodził to już były przybysze z Afryki, zaczynały się kradzieże. Dla niego to jest normalność i codzienność, a jak ktoś mu opowiada, że kiedyś było inaczej to pewnie reaguje jak nam mówią jak to łojciec kiedyś szedł 5 kilometrów boso do szkoły, a na komunie to dostał bułkę i kubeb kakała. Niestety jesteśmy już straceni.