Warto dodać żę budowa kibla w Parku opóźniła się o półtora roku ze względu na 'skomplikowanie przyłącza' czy jakiś inny zwrot tego typu, generalnie wskazujący na to, że doprowadzenie i odprowadzenie wody i ścieków z tego miejsca jest bardzo trudne. Usprawiedliwienie to jest o tyle intrygujące, że lokalna przepompownia ścieków jest w odległości dziesięciu metrów od tego kibla - nie żartuje, ten murek który widać za kiblem to jest teren MPWIK. Kosmos.