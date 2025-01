Już kiedyś o tym pisałem, ale warto z okazji rocznicy powtórzyć. Wykop2.0 to nie jest coś przez co wykop się stacza. Wykop2.0 to objaw większej choroby. Ktoś kilka lat temu w zarządzie wpisał do excela formułki i wyszło, że z roku na rok wpływy będą malały, reklamodawcy będą coraz bardziej niechętni, a liczba użytkowników będzie spadać. Więc jak to typowe korpo należy wydłużyć czymś żywotność produktu - bo można od czasu do Pokaż całość