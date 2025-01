No. To tylko połowa sprawy. Druga połowa to odpowiedzialność tych ludzi, którzy represjonowali wspomnianych żołnierzy, i którzy zmuszali innych do poddawania się szczepieniom. Ja miałem okazję w tym czasie rozmawiać z polskimi żołnierzami, których również zmuszono do szczepień. Mówiono o licznych przypadkach hospitalizacji młodych i zdrowych przedtem mężczyzn po tym, jak podano im szkodliwe preparaty. Nie wiem teraz, ilu pozostało w służbie.