Flagowy Honor Magic 7 Pro trafił do sprzedaży w Europie, ale to w Polsce trzeba za niego najwięcej zapłacić. U nas 5700 zł w sieciówkach, a u Niemca, czy Anglika w sklepie Honora mniej niż 4700 zł. Dymania Polaków ciąg dalszy. No ale u nas tablet w gratisie, za to u nich pełne ubezpieczenie w cenie.