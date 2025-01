To tak jakby szczerbaty sie irytowal ze go wykluczyli z programu sucharow xD Co oni zrobiliby z tym AI, jakas farme na zasadzie rekatora maria gdzie jak atomowki jak nie bylo tak nie ma. Po postawieniu za 3mld superkomputera wartego 500mln paru uczelnianych dziadkow informatykow w rozwleczonych swetrach mogloby od czasu do czasu wrzuc newsa na onet o przelomowej technologii ktora powstaje w naszym kraju i z ktorej nic nie wyniknie.

Zero Pokaż całość