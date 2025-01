MOPy i w ogóle autostrady mamy pierwsza klasa.



Nie sądziłem że dożyje czasów kiedy to wyjeżdżając do Niemiec będzie się zaczynać "gowniana droga" :)

Fakt że Niemcy mają ich wiecej, wiecej ma trzy pasy, ale jeśli chodzi o nawierzchnię, infrastrukturę i węzły drogowe to u nas jest XXI wiek, a u nich XX.