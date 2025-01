a pamietam ze jakis wykopek sie pruł i mówil ze nigdy sztuczna inteligencja nie bedzie mogla jezdzic po drogach bo czyja to bedzie wina jak bedzie wypadek, ze prawo na to nie pozwoli a tu sie okazuje ze w gorszych zastosowaniach prawnych juz wykorzystuja AI, czyli idziesz do paki bo tak algorytm chcial