O ile na zatopienie takiego statku na gorącym uczynku pewnie nikt się nie zdecyduje, to pewnie całkiem wystarczająca byłaby opcja całkiem delikatna, czyli kapitana i oficerów w dyby i do lochu. Areszt, proces, dowody, obrońcy i na koniec np. 5 lat więzienia. I niech siedzą.

I zadbać o to żeby było to odpowiednio nagłośnione.



I już ruscy nagle napotkają trudności ze strony samych załóg które miałyby taką misję wykonywać.



Jak grzecznie opowiedzą Pokaż całość