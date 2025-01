Nowy minister nauki, Marcin Kulasek, jest dr nauk rolnych ale od obrony doktoratu w 2007 robił karierę polityczną, kiedy to został sekretarzem warmińsko-mazurskiej rady wojewódzkiej SLD. W 2023 został posłem, a w grudniu tego samego roku powołany na urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W 2024 z ramienia Lewicy bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego.



Życzenia prof. Starosty nie przypadły mu do gustu ¯\(ツ)/¯