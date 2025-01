By unikać opłat z OLX i otodom powstają grupki na FB. Myślisz, że rynek Rynek wtórny jest inny? Nie, cena na priv. Po prostu sami to sobie zrobiliśmy. Gdyby nikt nie pytał, gdyby takie oferty nie miały zainteresowania, to by tak nie robili. Po prostu Polak lubi być traktowany jak g---o ¯\(ツ)/¯