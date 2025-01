$40 000, tyle kosztuje chip nvidia do AI.

50 000 tych kart przypada rocznie na kraj (z możliwością zwiększenia do 100 000).

Do stworzenia AI Grok użyto 100 000 chipów.

Koszt takiej inwestycji to $2 miliardy lub $4 miliardy.

Do tego obsługa serwerowni, całego okablowania, oprogramowania, energii, pracowników -> kolejne miliardy



