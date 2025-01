1500% jak to brzmi:) Jakby usługa była darmowa i ktoś zmienił na płątną to by była nieskończoność



Dla jasności usunieto cennik zależny od ilości odkumentów i pakiet podstawowy do 3 dokumentów który kosztował 5/miesiac teraz kosztuje 75 więc wzrost o70 na miesiac lub 840zł zł rocznie