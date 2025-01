Stąd też urzędujący samorządowcy nie powinni mieć prawa zasiadać w instytucjach państwowych czy spólkach skarbu państwa. Jesteś prezydentem, to jesteś prezydentem. I koniec. Jesteś radnym? To jesteś radnym. Koniec.



Jak masz własny biznes to spoko, to miej. Ale od publicznych pieniędzy wara.