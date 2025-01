Same plusy: mniej fabryk = mniej emisji CO2, mniej samochodów = mniej emisji CO2, ludzie stracą pracę i nie będzie ich stać na jedzenie = mniej emisji CO2. Może wreszcie planeta przestanie płonąć dzięki dzielnej walce europy?



PS.

Indie planują zwiększenie wydobycia węgla z 1mld ton obecnie do 1,5 mld ton w 20230 - to się nazywa cel ekologiczny :)